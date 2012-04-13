День рождения Гумилева отметят фестивалем в Крыму

Седьмой поэтический фестиваль «Коктебельская весна», посвященный 126-летию со дня рождения поэта Николая Гумилева откроется 15 апреля в Коктебеле и продлится четыре дня, сообщила пресс-служба Министерства культуры Крыма.

В Коктебеле находится единственный памятник Гумилеву в Украине. Поэт бывал в поселке несколько раз в гостях у Максимилиана Волошина.

Участниками поэтического фестиваля станут деятели культуры и искусства, литературоведы, писатели, поэты и барды из России и Украины.

В программе - выставка-ярмарка книжной продукции, выступление победителей школьных поэтических конкурсов, мастер-класс по ораторскому мастерству, показ спектаклей по пьесам Гумилева. Также состоится выступление бардов, поэтический марафон, творческие встречи писателей и поэтов с жителями и школьниками Феодосии и поселков региона.

Артисты театра «Пилигрим» Московского гуманитарного института имени Дашковой представят вниманию зрителей спектакль «Встречи в «Бродячей собаке».