Морские котики и львы поселятся в Евпатории

Самый большой дельфинарий Украины, рассчитанный на 700 зрительских мест, откроется в конце апреля в Евпатории в рамках празднования начала курортного сезона, сообщила пресс-служба мєрии курортного города.

«Готовятся к программе четверо ластоногих. Три из них - новые жители дельфинария и будут выступать впервые. В представлении будут участвовать и морские львы. Они уже сейчас находятся на базе дельфинария в Донузлаве. Молодым львам нужна длительная адаптация, и только после этого начнется постепенная подготовка к выступлениям», - отмечает пресс-служба.

Зрителям обещают необычные трюки и виртуозные акробатические номера в исполнении морских животных.