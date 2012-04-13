Севастопольский радиолюбитель организовал два сеанса связи с МКС

Севастопольцы дважды выходили на связь с находящимся в космосе земляком Антоном Шкаплеровым, командиром корабля «Союз ТМА-22» Международной космической станции.



Это произошло 12 апреля, в День работников ракетно-комической отрасли Украины, Всемирный день авиации и космонавтики и в день 51-й годовщины со дня полёта первого человека в космос.

Первый сеанс связи произошел во время проведения общегородского митинга в Гагаринском районе у памятного знака «Человек в космосе», во время выступления лётчика-космонавта СССР, Героя Советского Союза Александра Волкова, прибывшего на торжества в Севастополь.

Шкаплеров, позвонив с орбиты Волкову, поздравил через громкоговорящую связь с праздником всех севастопольцев.

Второй, получасовой сеанс, был организован в 30-й школе Балаклавы, в которой учился первый севастопольский космонавт. Сеанс радио- и телевизионной связи организовал приехавший специально для этого в Севастополь киевский радиолюбитель Андрей Бегунов.

Во время обоих сеансов на мероприятиях присутствовал отец космонавта Николай Шкаплеров.