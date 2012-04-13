Украинцы и Пасха (опрос)

Праздновать в этом году Пасху собираются 96% украинцев, опрошенных социологической группой «Рейтинг».

77% планируют пойти в церковь на Пасху: 38% в первую очередь хотят посетить богослужение, 39% - посвятить пасхальную корзину.

На Западе в церковь пойдут прежде всего на богослужения. На Севере и Донбассе почти одинаковое количество пойдет как на богослужение, так и просто посвятить корзину. Тогда как в Центре, на Юге и Востоке люди пойдут в церковь, в первую очередь, чтобы посвятить пасхальную корзину. Посетить богослужение в первую очередь собираются пожилые люди, прежде всего жители сел, больше женщины, чем мужчины.

91% опрошенных знают, что праздник Пасхи означает Воскресение Иисуса Христа, остальные не знают, в том числе 3% считают, что это - Рождение Христа, 1% - Крещение.

7% придерживаются великого поста весь период, еще 11% - лишь в отдельные дни. 15%пытаются поститься, но не всегда получается, еще 5% - хотели бы, но не позволяет здоровье. 60% - не соблюдают поста. Больше всех соблюдают пост на Западе (15% - на весь период, 28% - лишь в отдельные дни), соответственно это греко-католики. Меньше всего - на Востоке.

Опрошенные больше всего готовы отказаться в пост от пищи животного происхождения (70%), меньше - от потребления алкоголя и сигарет (58%), развлекательных мероприятий и торжеств (50%) и употребления нецензурных слов (40%). Практически не готовы отказаться от просмотра развлекательных телепрограмм (20%) и интимных отношений (19%).

«Рейтинг» опросил 2 тысячи жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше 15-26 марта.