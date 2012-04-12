Крым реконструирует известные битвы Второй мировой войны

Любители военной истории Крыма намерены реконструировать эпизоды трех основных боев Второй мировой войны - «Оборона Сталинграда», «Освобождение Киева» и «Штурм Рейхстага».

Реконструкция пройдет под девизом: «Урок мужества под открытым небом, "Поклонимся великим тем годам"», сообщили организаторы на своей страничке в социальных сетях.

Реконструкция состоится 29 апреля в районе села Константиновка Симферопольского района.

Для зрителей из разных районов Симферополя организуют маршрутные автобусы. Узнать их можно по табличке «На Берлин».

Организаторы - общественные организации «Великое братство без границ», «Отечество» «Клуб любителей истории отечества».