Часы Буре не доехали в Россию

Сотрудники крымской таможни изъяли у гражданина Украины, который следовал авиарейсом "Симферополь-Москва", карманные часы марки "Павелъ Буре", сделанные из белого металла, сообщила пресс-служба ведомства.

Мужчина нарушил законодательство - не заполнил декларацию и не заявил в устной форме о наличии ценных часов, на которые, к тому же, не было документов.

"Найденные часы принадлежат к известной торговой марке, которая основана в первой половине 19 века, и могут представлять историческую и культурную ценность", - говорится в пресс-релизе.

Таможенники составили протокол.

Судьбу задержанного предмета после культурологической экспертизы решит суд.