Экстремалы спустятся на велосипедах с Ай-Петри

Открытый чемпионат Украины по скоростному спуску на велосипедах Free Rate DH состоится 10-12 мая в Ялте, сообщили организаторы соревнований.

Спортсменам предстоит спуститься по так называемой Мисхорской тропе. Она начинается у верхней станции канатной дороги Ай-Петри, проходит по хребту, спускаясь к подножью скалы. Длина трассы составляет 1,8 км, перепад высот - около 800 метров, время прохождения - 4,5-5 минут.

Спортсмены должны преодолеть крутые спуски, скальные породы, корни деревьев. Гонка проводится по стандартам европейских соревнований. Наиболее опасные участки трассы защищены специальными матами и улавливающей сеткой.

"Все это позволяет уже в следующем году претендовать на проведение европейских статусных соревнований и в дальнейшем - проведение этапа Кубка мира", - отмечает общественная организация "Фрирайт".