Евпатория откроет летом новый бювет

Евпатория откроет эти летом новый бювет минеральной воды. Он появится на улице Дувановской. Источник находится рядом - на территории центрального детского клинического санатория Министерства обороны Украины, сообщила пресс-служба мэрии.

Украинский НИИ медицинской реабилитации и курортологии завершил экспериментальный этап исследовательской работы по применению воды для питьевого лечения.

"Вода относится к группе лечебно-столовых минеральных вод и в разведенном виде может успешно использоваться в питьевом лечении. Показаниями к такому лечению являются заболевания печени, поджелудочной железы, почек и кишечника. В настоящее время проводится клиническая апробация воды", - говорится в пресс-релизе.

В Евпатории сейчас есть две сертифицированные скважины. "Евпаторийская" вода относится к гидорокарбонатным хлоридно-натриевым водам, а "Планета" - к борным водам.