В Крым пустят два дополнительных поезда к Пасхе

Приднепровская железная дорога назначила два дополнительных поезда в крымском направлении в период пасхальных праздников, сообщила пресс-служба Государственной администрации железнодорожного транспорта.

Так, поезд № 282/281 "Симферополь-Киев" отправляется из административного центра Крыма 12 и 16 апреля в 16.20, из столицы Украины - 13 и 17 апреля в 20.57.

Поезд № 518/517 "Симферополь-Львов" идет из крымского города 13 апреля в 06.25, прибывает в город на западе Украины 14 апреля в 9.34. Кроме того, из Львова он выходит 16 апреля в 15.48, приезжает в Симферополь 17-го в 18.10.