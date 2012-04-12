Город жаб окутают поясом дружбы

Рукотворный «пояс дружбы» планируют презентовать в рамках национального праздника в Судаке, его вышьют и сплетут местные мастерицы и рукодельницы, сообщила пресс-служба горсовета.

«Приглашаем мастериц и рукодельниц Судакского региона принять участие в его создании. Если вы умеете вышивать, если вы любите Судак, если вы хотите быть причастным к созданию очередного рукотворного символа города, вам к нам!» - говорится в сообщении.

«Пояс дружбы» будет символизировать многонациональность города и его древнюю историю.

Праздник состоится в начале мая и будет посвящен 1800-летия основания Судака.

Напомним, город недавно сделал своим символом лягушку, а лозунгом - "ВАМСУДАК". Власти Судака пояснили выбор тем, что возле городка находится гора Бакаташ, которая по форме напоминает это земноводное. Известный российский дизайнер Артемий Лебедев высмеял символ и логотип.