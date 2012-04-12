Третий Черноморский форум пройдет в октябре

Третий международный форум, где будут обсуждаться вопросы экономического сотрудничества стран Черноморского бассейна, пройдет 4-5 октября в Ялте, в Ливадийском дворце, сообщила пресс-служба Министерства экономического развития Крыма.

Ожидается участие первых лиц государств Черноморского бассейна, представителей Европейского союза, экспертов в сфере привлечения инвестиций, бизнесменов.

"В программе встречи - проблемы и перспективы в области экономического развития стран Причерноморья, инвестиционного и торгового сотрудничества, обмена опытом в сфере регионального развития. Отдельно будут рассмотрены вопросы сотрудничества Украины и Крыма с ЕС", - заявили организаторы.

В 2011 году форум собрал 250 экономистов, политиков, аналитиков из 14 стран мира. По итогам форума Крым подписал ряд соглашений и инвестиционных меморандумов.