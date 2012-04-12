Крымчанин "лечил" рак марихуаной
14:21, 12 апреля 2012Крым
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Милиция не поверила в побасенку
Сотрудники милиции изъяли почти 0,8 кг марихуаны у 55-летнего жителя Кировского района Крыма - мужчина заявил: хотел изготовить отвар для лечения рака, правоохранители в байку не поверили и завели на "знахаря" уголовное дело. Теперь крымчанину грозит до пяти лет тюрьмы.
"Мужчина убеждал, что осенью 2011 года в поле близ одного из сел района он обнаружил дикорастущую коноплю, сорвал листья, высушил и хранил их с целью изготовления отвара для лечения онкологического заболевания. Правоохранителей такое объяснение не очень убедило", - сообщила пресс-служба крымского управления МВД.
Дело открыли по части 2 статьи 309 Уголовного кодекса. Ее санкция - от двух до пяти лет тюрьмы.
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