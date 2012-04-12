Погода в Украине на пятницу, 13-е

Переменная облачность сохранится в Украине в пятницу, 13 апреля. В западных, днем и в Житомирской, Винницкой, Киевской областях местами небольшой дождь, гроза; на остальной территории без осадков, лишь ночью в восточных областях дождь, сообщил Укргидрометцентр.

Ветер юго-восточный, на западе юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах порывы до 24 м/с.

Температура ночью - 2-7° тепла, на западе и востоке страны местами - 8-10°; днем - 13-18°, на юго-западе - до 21°; в Карпатах ночью - 0-5° тепла, днем - 5-10°.

В Киевской области и Киеве без осадков, лишь во второй половине дня местами небольшой дождь, гроза. Температура ночью по области 2-7° тепла, днем - 13-18°. В Киеве ночью - 3-5° тепла, днем - 15-17°.