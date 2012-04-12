Дело "шишки" из налоговой Ялты ушло в суд

Прокуратура Крыма закончила расследование и направила в суд уголовное дело по обвинению первого заместителя начальника государственной налоговой инспекции Ялты - руководителя отдела налоговой милиции города в получении 16 тысяч гривен взятки от предпринимателя за уменьшение суммы штрафа, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Должностное лицо разоблачили в конце 2011 года.

Налоговику предъявили обвинение по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса - "получение взятки в большом размере или должностным лицом, занимающим ответственное положение".

Дело направили в Апелляционный суд Крыма для определения подсудности.