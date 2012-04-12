В Севастополе доступ к морю может стать платным

Власти Севастополя обещают обеспечить открытый доступ отдыхающих к морю, но при этом планируется, что некоторые пляжи станут платными, заявил журналистам председатель городской администрации Владимир Яцуба.

«Я настаивал и буду настаивать, что закон должен выполняться: доступ к морю должен быть открыт. Другое дело, что часть пляжей должна стать платными - в соотношении 50 на 50 к бесплатным. Это связано со значительными затратами, которые сегодня необходимы для наведения порядка в прибрежной и пляжной зоне», - отметил он.

«У Севастополя огромные возможности, мы можем соперничать с Ялтой, Алуштой по длине береговой линии, а значит, и по туристической привлекательности. Но чтобы туристы к нам поехали, в первую очередь нужно сделать пляжную зону. В бюджете нет таких средств, которые сегодня необходимо вложить в это благоустройство. Значит, нужно договариваться с инвесторами, но договариваться на паритетных началах, получая для города новые услуги», - сказал глава администрации.

По словам Яцубы, если на пляже ждет комплекс услуг (начиная от шезлонга и лежака и заканчивая чистым полотенцем), то плата за вход - нормальное явление.

«Нужно время для того, чтобы к этому (к платным пляжам) пришло общество в целом. Когда большая часть населения предпочтет платные пляжи бесплатным, потому что там удобнее, чем на домашнем полотенце, все нормализуется», - сказал губернатор.