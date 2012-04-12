Министру Тимошенко дали 5 лет за завод в Крыму

Печерский районный суд Киева приговорил к 5 годам тюрьмы бывшего временно исполняющего обязанности министра обороны Украины Валерия Иващенко, который обвинялся в злоупотреблении служебным положением при подписании плана санации госпредприятия Минобороны “Феодосийский судомеханический завод" (Крым).

Также Иващенко лишен второго ранга государственного служащего и права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности в учреждениях, предприятиях всех форм собственности в течение трех лет.

Генпрокуратура Украины завела дело против Иващенко в августе 2010 года, тогда же он был арестован. В приговоре говорится, что срок пребывания в следственном изоляторе засчитывается в срок наказания.

Суд учел смягчающие обстоятельства, в частности, у Иващенко плохое состояние здоровья, ранее он не привлекался к уголовной ответственности, имеет госнаграды, положительно характеризуется.

Вместе с тем, суд оставил без рассмотрения гражданский иск Феодосийского судомеханического завода и снял арест с имущества и денег, которые принадлежат Иващенко.

Другой подсудимый, бывший управляющий санацией завода Сергей Михеев осужден к трем годам лишения свободы с лишением права в течение трех лет занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности на предприятиях всех форм собственности.