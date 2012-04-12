Севастополь оборудует фанзоны к Евро-2012

Власти Севастополя планируют создать на территории стадионов две официальные фанзоны для болельщиков к моменту проведения футбольного чемпионата Евро-2012, сообщила пресс-служба администрации города.

Фанзоны планируют разместить на стадионах «Севастополь» и «Металлист». Там установят два экрана с трансляцией всех матчей чемпионата.

«Выбор не случаен - в таких местах, как стадионы, шумные болельщики не будут мешать жителям близлежащих домов, здесь также развита транспортная инфраструктура, поэтому желающие смогут добраться до фанзон без проблем, - отметили в пресс-службе. - В пользу размещения фанзон на стадионах говорит и тот факт, что навести там порядок после проведения Евро-2012 будет значительно легче».

Кроме того, власти Севастополя планируют установить ряд информационных указателей, электронных табло на английском языке, которые помогут иностранцам передвигаться по городу. Прежде всего, это касается вокзалов, остановок общественного транспорта, медицинских учреждений.