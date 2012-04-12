Безквартирных крымчан пересчитают

Единый государственный реестр граждан, которые состоят на квартирном учете и нуждаются в улучшении жилищных условий, сформируют в Крыму к 2013 году, сообщила пресс-служба правительства автономии.

«Претендующие на жилье очередники будут включены в единую базу, доступную для публичного просмотра», - отмечает пресс-служба.

Реестр создается для обеспечения прозрачности ведения квартирного учета, контроля за распределением квартир.

Сейчас в городах и районах Крыма ведут перерегистрацию безквартирных крымчан. Затем создадут специальные карты, на основании которых сформируют реестр, при этом очередность претендующих на получение жилья граждан сохранят.