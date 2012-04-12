Безквартирных крымчан пересчитают
11:51, 12 апреля 2012Крым
0 0
Реест обещают к 2013 году
Единый государственный реестр граждан, которые состоят на квартирном учете и нуждаются в улучшении жилищных условий, сформируют в Крыму к 2013 году, сообщила пресс-служба правительства автономии.
«Претендующие на жилье очередники будут включены в единую базу, доступную для публичного просмотра», - отмечает пресс-служба.
Реестр создается для обеспечения прозрачности ведения квартирного учета, контроля за распределением квартир.
Сейчас в городах и районах Крыма ведут перерегистрацию безквартирных крымчан. Затем создадут специальные карты, на основании которых сформируют реестр, при этом очередность претендующих на получение жилья граждан сохранят.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter