Земельные проблемы сафари-парка в Крыму закончились

Отдел Государственного комитета по земельным ресурсам в Белогорском районе Крыма зарегистрировал договор, заключенный между Белогорской райгосадминистрацией и владельцем сафари-парка «Тайган» Олегом Зубковым, о передаче парку в аренду на 49 лет почти 32,5 гектаров земли в регионе, сообщила пресс-служба Рескомзема.

Сафари-парк «Тайган» - филиал ялтинского зоопарка «Сказка». Парк насчитывает более 1,5 тысяч животных, среди которых - самая большая коллекция львов в Европе и единственная пара жирафов в Украине.

«Таким образом, задача, поставленная Рескомзему Советом министров Крыма, выполнена в срок до официального открытия парка, намеченного на 21 апреля. Теперь, после решения земельных проблем, территории "Тайгана" возможно присвоение статуса объекта природно-заповедного фонда», - отметила пресс-служба.