Украинцам советуют отложить поездки в Таиланд

Министерство иностранных дел рекомендует украинцам воздержаться от посещения районов Таиланда, объявленных зонами стихийного бедствия - острова Пхукет и прилегающие к нему островов, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

11 апреля вблизи западного побережья острова Суматра произошло мощное землетрясение силой 8,9 баллов по шкале Рихтера. По предварительной информации, в южных провинциях Таиланда, вдоль побережья Андаманского моря объявлена угроза цунами и проводится широкомасштабная эвакуация местных жителей и туристов в более безопасные места.

«Посольство Украины в Королевстве Таиланд выражает настойчивую рекомендацию гражданам Украины до прояснения ситуации воздержаться от посещения районов, объявленных метеорологическими службами Таиланда зонами стихийного бедствия, и внимательно следить за сообщениями СМИ», - отметили в министерстве.