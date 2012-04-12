Бешеная кошка отправила на карантин часть Симферополя

Часть улиц в Центральном районе Симферополе находятся на карантине из-за смерти кошки от бешенства. Хозяев, не привитых животных, просят сделать прививки, сообщил пресс-центр городского совета.

Факт смерти кошки зафиксировали на территории частного дома по улице 1-ой Конной Армии. Животное погибло от бешенства.

Чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия объявила неблагополучной по бешенству зону от перекрестка улиц 1-й Конной Армии и Севастопольской, улиц Кара Дениз и Севастопольской до перекрестка улиц Целинная и 1-й Конной Армии и перекрестка улиц Целинной - Кара Дениз.

Там организуют обход дворов и посчитают домашних животных. В районе карантина запретили массовые мероприятия с участием зверей.