Евпаторию заставят экскурсионными ларьками

Более 120 временных передвижных сооружений для продажи экскурсионных билетов появятся в Евпатории летом, места для их установки продали на специальном конкурсе, сообщила пресс-служба мэрии.

В конкурсе участвовали 25 туристических фирм. Город предложил 124 места на самых проходных участках курортной зоны и в центральных районах.

Стартовые цены за место варьировались от тысячи до десяти тысяч гривен. Самое дорогое место ушло за 40,3 тыс. гривен в парке имени Фрунзе. «Это максимальная цена, которая была предложена за все годы проведения конкурса. По его итогам городской бюджет должен получить более 1,5 миллиона гривен», - говорится в пресс-релизе.

Еще 10 мест, невостребованных на конкурсе, разыграют повторно - 26 апреля.