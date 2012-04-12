Охотника за металлом раздавило бетонным перекрытием в Крыму

ЧП на закрытой заправке

Житель Крыма, который полез за металлом на территорию неработающей автозаправки железно-рудного комбината в Керчи, погиб из-за обрушения перекрытия, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС. "43-летний мужчина пытался нелегального демонтировать металлоконструкции. От полученных травм керчанин скончался на месте происшествия", - рассказали спасатели. Правоохранители проводят расследование.

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