Охотника за металлом раздавило бетонным перекрытием в Крыму
09:45, 12 апреля 2012Крым
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ЧП на закрытой заправке
Житель Крыма, который полез за металлом на территорию неработающей автозаправки железно-рудного комбината в Керчи, погиб из-за обрушения перекрытия, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
"43-летний мужчина пытался нелегального демонтировать металлоконструкции. От полученных травм керчанин скончался на месте происшествия", - рассказали спасатели.
Правоохранители проводят расследование.
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