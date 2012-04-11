На юге Крыма могут пустить такси на батарейках

Электромобили-такси могут в скором времени появится на дорогах южного берега Крыма - от Гурзуфа до Фороса, причем не только в черте города, но и на горных трассах, сообщила пресс-служба Министерства регионального развития и ЖКХ Крыма.

Предприятие-инвестор (название которого в пресс-релизе не указывается) готово за собственные средства купить 150 таких машин.

"Они способны на заряженной батарее проезжать 80-100 километров. Также за собственные средства инвесторы планируют построить сеть электрозаправочных станций мощностью 15 кВТ, которые будут расположены по всей территории Большой Ялты", - сказано в сообщении.

Министерство рекомендовало предприятию получить необходимые технические согласования, доработать проект и представить его на рассмотрение депутатского корпуса Ялты и членов Совета министров республики.