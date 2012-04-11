На околице Симферополя высадят новый лес

Новый лес на площади пять гектар планируют заложить в Симферопольском районе Крыма, первые 1,3 га -13 апреля, сообщила пресс-служба Республиканского комитета по лесному и охотничьему хозяйству.

Так, 5 тысяч саженцев сосны крымской будут высажены на территории Симферопольского лесопаркового лесничества.

До конца апреля планируется провести посадку 19,5 тысяч саженцев различных пород.

Всеукраинская акция «Будущее леса в твоих руках» проходит с 21 марта по 21 апреля. В ее рамках по всей территории Крыма планируют высадить деревья на площади 26 гектар.