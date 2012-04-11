Спикер Крыма задекларировал больше 1,5 миллиона гривен

Председатель Верховного совета Крыма Владимир Константинов задекларировал 1 млн 640 тыс гривен дохода в 2011 году, из них, среди прочего, почти 191 тысяча - зарплата, 805 тысяч - доход от сдачи имущества в аренду, 584 тысячи - доход от отчуждения имущества. Такая информация содержится в обнародованной декларации.

В собственности крымского спикера находятся две квартиры площадью 60,1 и 106,9 квадратных метров и 5 объектов имущества общей площадью больше 6 тысяч "квадратов".

Константинов владеет четырьмя автомобилями: Chevrolet Corvette 2008 года выпуска с объемом двигателя 5,8 тыс. куб. см, BMW 2010 года выпуска - 4,4 тыс. куб. см, Jeep Wrangler 2008 года выпуска - 3,8 тыс. куб. см, Lexus 2003 года выпуска - 3,3 тыс. куб. см.

На счетах в банках и других финансово-кредитных учреждениях лежат 584 тыс гривен.

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