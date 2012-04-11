Изгнанного мэра Алупки подозревают в коррупции
Фигурируют два миллиона гривен
Прокуратура Ялты составила в отношении мэра Алупки Виктора Толстонога протокол о коррупционном административном нарушении.
"Глава органа местного самоуправления в нарушение ограничений, предусмотренных законом "О принципах предотвращения и противодействия коррупции", был единственным владельцем двух частных предприятий, которые за прошлый год получили доход в размере почти двух миллионов гривен", - говорится в пресс-релизе прокуратуры Крыма.
Админпротокол, составленный 10 апреля, уже передан в суд для рассмотрения по существу.
Депутаты Алупкинского городского совета 3 апреля выразили недоверие Толстоногу (Партия регионов) и досрочно прекратили его полномочия. Сейчас обязанности мэра Алупки исполняет секретарь горсовета Павел Постников (ПР).
Ранее алупкинцы обратились к президенту Украины Виктору Януковичу и депутатам горсовета с открытым письмом, где требовали отправить Толстонога в отставку. Возмущение горожан вызвало узаконивание гостиницы, самовольно построенной в охранной зоне Воронцовского парка, на бывших землях детского противотуберкулезного санатория "Шахтер".
В Алупке проживают почти девять тысяч человек.
Толстоног избран мэром осенью 2010 года.