Крокодил-уникум поселился в Алуште (фото)

Тихоокеанский, или индийский гребнистый крокодил пополнил коллекцию Алуштинского аквариума, его подарила жительница Симферополя, так как держать рептилию дома было уже опасно, сообщил журналистам директор Виктор Жиленко.

Крымчанин утверждает, что подобного крокодила нет ни в одном аквариуме СНГ.

Крокодилу три года, он весит 18 килограммов. Все это время рептилия жила в домашних условиях. «Его подарили симферопольцам, когда он был размером с карандаш, сейчас он почти 1,5 метра. Жил в аквариуме, кормили мясом и мышами», - рассказал Жиленко.

Геннадия Александровича - именно так зовут нового питомца - поселили в аквариум с океанической водой. Этот вид может жить как в пресной, так и в соленой воде.

Кормить крокодила еще не пробовали: он находится в состоянии стресса после переезда.

Отличительными чертами тихоокеанского крокодила, по словам директора аквариума, является светлый окрас и быстрота реакции. «У него большие гребни, из-за этого он развивает большую скорость, даже с акулами наперегонки ловит рыбу. Думали, что альбинос, но оказалось: дети пока маленького размера все светлые, а когда вырастают - темнеют», - сказал Жиленко.