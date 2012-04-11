Крым возобновит авиасообщение с Нижним Новгородом
Перерыв длился 13 лет
Авиакомпания "Уральские авиалинии" (Россия) намерена с июня запустить рейсы из Симферополя в Нижний Новгород, сообщила пресс-служба Министерства курортов и туризма Крыма.
"После 13-летнего перерыва будет восстановлено авиасообщение Симферополя с Нижним Новгородом. Это позитивно скажется на увеличении туристического потока в Крым", - говорится в пресс-релизе.
Авиарейсы будут выполняться по воскресеньям с 3 июня до 30 сентября.
Перелеты планируются на воздушном судне А-320.
Время в пути составит 2 часа 35 минут.
Билеты на рейс уже поступили в продажу.
"Уральские авиалинии" созданы в декабре 1993 года. Сейчас авиакомпания на условиях операционного лизинга эксплуатирует 23 лайнеров Airbus A320 и 9 - A321.