В Симферополе "марафетят" Ленина (фото)

В Симферополе начали косметический ремонт мемориала Владимиру Ленину, установленного на одноименной площади в центре крымской столицы, сообщает сайт 0652.ua.

По словам рабочих, памятник просто приводят в порядок перед праздниками, однако он требует основательной реконструкции, так как никаких работ не проводилось с момента его открытия.

Памятник открыт в 1967 году на месте Базарного фонтана, когда площадь еще именовалась Фонтанной. Бронзовая фигура Ильича высотой 5,5 метра возвышается на постаменте из красного полированного гранита (общая высота - более 10 метров). На установленной рядом стеле высечены слова: «Памятник Владимиру Ильичу сооружен в год 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции трудящимися Симферополя».