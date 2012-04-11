В Азовском море скрутили браконьеров
15:23, 11 апреля 2012Крым
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На борту - километр сеток
Сотрудники пограничной службы задержали в районе Геническа в Азовском море лодку, на борту которой находились сети общей длиной 1,3 километра и незаконно выловленная рыба - бычок, сообщила в среду пресс-служба Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы.
Троих браконьеров - граждан Украины - на самоходке типа «Херсонка» поймали 11 апреля.
У них не было документов на вылов рыбы.
Пограничники составили на нарушителей админпротоколы и передадут материалы дела в суд.
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