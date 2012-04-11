В Азовском море скрутили браконьеров

15:23, 11 апреля 2012
Крым
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На борту - километр сеток

Сотрудники пограничной службы задержали в районе Геническа в Азовском море лодку, на борту которой находились сети общей длиной 1,3 километра и незаконно выловленная рыба - бычок, сообщила в среду пресс-служба Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы.

Троих браконьеров - граждан Украины - на самоходке типа «Херсонка» поймали 11 апреля.

У них не было документов на вылов рыбы.

Пограничники составили на нарушителей админпротоколы и передадут материалы дела в суд.

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