В Азовском море скрутили браконьеров

Сотрудники пограничной службы задержали в районе Геническа в Азовском море лодку, на борту которой находились сети общей длиной 1,3 километра и незаконно выловленная рыба - бычок, сообщила в среду пресс-служба Азово-Черноморского управления Госпогранслужбы.

Троих браконьеров - граждан Украины - на самоходке типа «Херсонка» поймали 11 апреля.

У них не было документов на вылов рыбы.

Пограничники составили на нарушителей админпротоколы и передадут материалы дела в суд.