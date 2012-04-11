Школьник-лжемилиционер отбирал мобильные у женщин

Сотрудники милиции задержали ученика 11 класса, который, представляясь милиционером, обманывал доверчивых женщин в Ленинском районе Крыма - забирал у них мобильные телефоны якобы для проверки, сообщила пресс-служба крымского управления МВД.

Так, у одинокой 49-летней женщины лжемилиционер взял "для проверки" "мобильник" и золотое кольцо, оставив даме записку с липовыми номером телефона и фамилией. Через некоторое время он снова наведался к женщине: пока она спала, похитил телевизор.

Еще один телефон юнец "изъял" у 60-летней дамы, сообщив ей номер кабинета в отделении милиции, куда нужно прийти для беседы.

Юноша ранее дважды судим за совершение грабежей. В сентябре прошлого года он попал под амнистию. Парень прогуливал школу и часто употреблял спиртное.

Против лжемилиционера возбудили уголовное дело по статьям "мошенничество" и "кража чужого имущества с проникновением в жилище". Школьнику грозит до шести лет тюрьмы.