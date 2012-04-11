"Массандре" вернули 7 гектаров

Хозяйственный суд Крыма признал недействительным договор между государственным предприятием "Морское" - структурным подразделением национального производственно-аграрного объединения "Массандра" - и частной фирмой, согласно которому она получила под размещение автокемпинга 7 гектаров земли виноделов вблизи Судака, сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

"Суд удовлетворил иск прокуратуры Судака, согласившись с доводами надзорного ведомства о неправомерности соглашения, заключенного винодельческим предприятием без согласования с госконцерном. Незаконное использование земельного участка прекращено", - говорится в пресс-релизе.

"Массандра" располагает 4 тысячами гектаров виноградников. 80% продукции национального объединения составляют марочные вина, 20% - ординарные.