"Массандре" вернули 7 гектаров

13:10, 11 апреля 2012
Крым
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"Золотую" землю отдали под автокемпинг

Хозяйственный суд Крыма признал недействительным договор между государственным предприятием "Морское" - структурным подразделением национального производственно-аграрного объединения "Массандра" - и частной фирмой, согласно которому она получила под размещение автокемпинга 7 гектаров земли виноделов вблизи Судака, сообщила пресс-служба прокуратуры республики. 

"Суд удовлетворил иск прокуратуры Судака, согласившись с доводами надзорного ведомства о неправомерности соглашения, заключенного винодельческим предприятием без согласования с госконцерном. Незаконное использование земельного участка прекращено", - говорится в пресс-релизе. 

"Массандра" располагает 4 тысячами гектаров виноградников. 80% продукции национального объединения составляют марочные вина, 20% - ординарные.

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