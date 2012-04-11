Родился - и греби!

Роддом №1 Симферополя установит специальный мини-бассейн для женщин, которые предпочитают альтернативные способы появления детей на свет, сообщил пресс-центр городского совета.

«В ближайшее время мы планируем установить джакузи для того, чтобы комфортно было принимать роды в воде», - сказал главврач медучреждения Петр Баскаков.

Мини-бассейн появится в родильном зале семейного типа.

В Симферополе больше половины будущих мам изъявляют желание родить в воде. «Такие альтернативные роды не вредят здоровью ни мамы, ни малыша, более того, позволяют облегчить боль при схватках, а также благоприятно влияют на ребенка, так как он попадает в свою естественную водную среду», - сказал Баскаков.

В роддоме 6 родильных залов, из них 4 оборудованы ваннами для принятия родов в воде.