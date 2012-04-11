Туриста сняли со скалы в Крыму

Сотрудники сняли со скалы неподалеку от южнобережного поселка Гурзуф в Крыму жителя Житомирской области, который провел там два дня, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

9 апреля в службу спасения поступило сообщение с просьбой помочь туристу, который сидит на скале и орет. В этот же день туда направились сотрудники горно-поисковой спасательной группы, но мужчину они не нашли. На следующий день спасатели снова пошли искать туриста - уже вместе с лесничим, тот указал приблизительное место, откуда раньше слышались крики о помощи.

«Спасатели нашли туриста в ущелье, на одном из уступов. Пространство для движения у него было ограничено», - говорится пресс-релизе.

Турист рассказал: отправился в поход на один день и потерялся. У него не было ни мобильного телефона, ни фонарика, ни спецодежды, ни даже спичек.

Помощь медиков спасенному не понадобилась.

Фото МЧС