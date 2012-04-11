Женщина с детьми траванилусь газом

Женщина с двумя детьми, 16 и 9 лет, отравились газом из-за отсутствия дымохода в квартире в Евпатории, пострадавшие госпитализированы, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Инцидент произошел вечером 10 апреля. "В "скорую" помощь обратилась женщина с детьми, им поплохело из-за неправильной эксплуатации газовой колонки", - говорится в пресс-релизе.

Мать и сын находятся в терапевтическом отделении. Дочка - в реанимации. Медики оценивают состояние ребенка как средней степени тяжести.

На месте происшествия работает аварийная бригада горгаза.