Женщина с детьми траванилусь газом
10:15, 11 апреля 2012Крым
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ЧП в Евпатории
Женщина с двумя детьми, 16 и 9 лет, отравились газом из-за отсутствия дымохода в квартире в Евпатории, пострадавшие госпитализированы, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Инцидент произошел вечером 10 апреля. "В "скорую" помощь обратилась женщина с детьми, им поплохело из-за неправильной эксплуатации газовой колонки", - говорится в пресс-релизе.
Мать и сын находятся в терапевтическом отделении. Дочка - в реанимации. Медики оценивают состояние ребенка как средней степени тяжести.
На месте происшествия работает аварийная бригада горгаза.
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