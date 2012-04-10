Корабли Blackseafor посетят Севастополь

Оперативное соединение Blackseafor будет находиться с визитом в порту Севастополя с 13 до 17 апреля, сообщает пресс-центр командования украинских Военно-морских сил.

Согласно плану активации, на борту флагманского корабля Черноморской группы военно-морского сотрудничества Blackseafor состоится пресс-конференция командира соединения и командиров кораблей.

Напомним, морской тральщик ВМС Украины «Черкассы» с 6 по 24 апреля принимает участие в активации Blackseafor. Экипаж совместно с коллегами из флотов черноморских стран проведет ряд учений, в частности, по ведению надводной обстановки, наблюдению за гражданскими судами и самолетами, передаче грузов на ходу, тактического маневрирования и т.п.

«Черкассы» уже четвертый участвует в подобных мероприятиях, всего во время походов в составе соединения Blackseafor кораблем пройдено около 6 тысяч морских миль.