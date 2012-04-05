"Крымгаз" готовят к продаже

Национальная акционерная компания "Нефтегаз Украины" передала Фонду государственного имущества 23,9% акций газоснабжающей компании "Крымгаз" для последующей приватизации.

"Крымгаз" является открытым акционерным обществом. 48,99% ОАО принадлежали "Нефтегазу", 15,45% - "Черноморнефтегазу".

Кабинет министров Украины в октябре 2011 года поручил "Нефтегазу" передать госпакеты акций 48 предприятий по газоснабжению и газификации из уставного капитала компании Фонду госимущества для приватизации. Как и в случае с энергоснабжающими и энергогенерирующими компаниями, государство оставит в своей собственности 25%-ный пакет акций гор- или облгазов. При этом, там, где "Нефтегазу" принадлежит менее 25% акций гор- и облгаза, пакеты будут реализовываться целиком.

"Нефтегаз” уже передал ФГИУ 31 из 48 планируемых к приватизации госпакетов (от 1% до 26% уставного капитала). Фонд госимущества планирует начать приватизацию госпакетов в мае.