"Черноморнефтегаз" оценит активы

Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз» (Симферополь) по результатам проведенных открытых торгов заключило договор с предприятием «Северин-консалтинг» (Симферополь) на оказание услуг по проведению комплекса работ по независимой оценке активов и обязательств компании, говорится в сообщении «Черноморнефтегаза», опубликованном в «Вестнике государственных закупок».

Договор на оказание услуг заключен 29 марта.

Стоимость договора – 365,5 тысяч гривен.

«Черноморнефтегаз» входит в состав национальной акционерной кампании «Нефтегаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАКа.

В настоящее время на балансе ГАО находятся 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений сегодня составляют: по природному газу – 58,56 млрд. куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.