В Крыму пропал мужчина
11:41, 05 апреля 2012Крым
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Спасатели ищут мужчину, который в среду пошел в лес в районе сел Лозовое - Пионерское Симферопольского района и не вернулся домой, сообщила в четверг пресс-служба крымского управления МЧС.
В МЧС поздно вечером 4 апреля обратилась женщина.
Она сообщила, что ее муж должен был вернуться домой до 18 часов, но до сих пор не пришел и не выходит на связь.
Поиск пропавшего начали в четверг утром.
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