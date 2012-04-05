В Крыму пропал мужчина

Спасатели ищут мужчину, который в среду пошел в лес в районе сел Лозовое - Пионерское Симферопольского района и не вернулся домой, сообщила в четверг пресс-служба крымского управления МЧС.

В МЧС поздно вечером 4 апреля обратилась женщина.

Она сообщила, что ее муж должен был вернуться домой до 18 часов, но до сих пор не пришел и не выходит на связь.

Поиск пропавшего начали в четверг утром.