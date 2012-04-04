Коктебель получил генплан

Курортный поселок Коктебель получил генеральный план.

Депутаты поссовета проголосовали за принятие документа, сообщает «Кафа».

Мэр Коктебеля Алексей Булыга сообщил депутатам, что генплан прошел последнее согласование в экологической инспекции.

«За окончательное утверждение генерального плана проголосовали 17 депутатов, трое были против и двое - воздержались, так как с проектом документа не смогли ознакомиться все желающие жители поселка» - отмечает издание.

Плакаты с генпланом Коктебеля вывешены в зале заседаний поссовета.