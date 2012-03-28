В Крыму мать заморила холодом и голодом трехмесячную дочь
10:53, 28 марта 2012Крым
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На женщину завели дело
Прокуратура возбудила уголовное дело на жительницу Симферополя, которая заморила голодом и холодом трехмесячную дочь, сообщила пресс-служба крымского надзорного ведомства.
Крымчанка жила с новорожденным ребенком в неотапливаемом доме, не посещала педиатра, хотя малышка болела.
«Ребенку не создали условия для проживания: в зимнее время помещение не отапливалось, не было необходимых удобств и продуктов», - сообщила пресс-служба.
Девочка умерла в феврале.
После этого у ее мамы отобрали еще одного ребенка - трех лет. Его поместили в приют. Решается вопрос о лишении женщины родительских прав.
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