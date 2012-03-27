1,5% выпускников школ после получения аттестата идут работать

Большинство выпускников украинских школ после получения аттестата стремятся учиться дальше, а 1,5% выпускников ищут работу, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного компанией Research& Branding Group в 2011 году, сообщает «Україна молода» (№45 от 27 марта).

Заведующий отделом экономики труда Института демографии и социальных исследований имени Птухи Лариса Лисогор отмечает, что хотя в вузах студентам и преподают теоретические знания по той или другой сфере деятельности, работодатели требуют практического опыта от молодого специалиста. К тому же, возможности трудоустройства зависят еще и от того, какое учебное заведение окончил выпускник.

«Молодежь всегда была, есть и будет наиболее социально уязвимой на рынке труда. Это характерно не только для Украины, а для всех стран мира. В наших условиях молодежь остается одной из наиболее неконкурентоспособных групп, поскольку, во-первых, отсутствует опыт работы, которого требуют работодатели, и, во-вторых, качество образования, которое они получают, далекое от идеала», - добавила Лисогор.

Она также отметила, что во время кризисных явлений, которые происходили на рынках труда как западных стран, так и Украины, наблюдается рост уровня безработицы именно среди молодежи. Среди молодых людей в возрасте 15-24 лет уровень безработицы колеблется от 34-35% в Украине, до 45-47% в Латвии и Литве, и 60% - в Португалии.