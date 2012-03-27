Главный энергетик Феодосии наполучал 750 тысяч гривен взяток
10:56, 27 марта 2012Крым
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Дело ушло в суд
Прокуратура Крыма передала в суд уголовное дело против начальника Феодосийского района электрических сетей (РЭС), который обвиняется в получении 750 тысяч гривен взяток за подключение к электросетям и выдачу техусловий, сообщила пресс-служба ведомства.
Действия энергетика квалифицированы по частям 3 и 4 статьи 368 Уголовного кодекса - получение взяток в крупном размере, соединенное с вымогательством.
В деле - четыре эпизода получения взяток.
Пособнику руководителя РЭС предъявили обвинение в соучастии.
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