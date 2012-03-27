Главный энергетик Феодосии наполучал 750 тысяч гривен взяток

Прокуратура Крыма передала в суд уголовное дело против начальника Феодосийского района электрических сетей (РЭС), который обвиняется в получении 750 тысяч гривен взяток за подключение к электросетям и выдачу техусловий, сообщила пресс-служба ведомства.

Действия энергетика квалифицированы по частям 3 и 4 статьи 368 Уголовного кодекса - получение взяток в крупном размере, соединенное с вымогательством.

В деле - четыре эпизода получения взяток.

Пособнику руководителя РЭС предъявили обвинение в соучастии.