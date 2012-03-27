Земли Ялты и Алупки предлагают зарезервировать под парки

Гражданский комитет Большой Ялты предлагает создашь региональные ландшафтные парки местного значения на территориях городов Ялта и Алупка, говорится в его сообщении.

В Ялте общественность предлагает зарезервировать более 50 гектаров - парковые территории института имени Сеченова, санатория «Ялтинский», а также территории с зелеными насаждениями бывшего госпредприятия «Ялтафильм» и Поликуровского холма.

В Алупке гражданский комитет просит отнести в разряд природно-заповедного фонда территорию мемориального Пионерского парка, где расположена братская могила 15-ти советских воинов времен Великой Отечественной войны.

Комитет обращает также внимание на ряд локальных территорий, расположенных между Ялтой и Массандрой: «Желание обосноваться среди сосен и кедров возникает у многих влиятельных мужей. Например, фирма "АВС-Сервис" с 2007 года ведет борьбу за 60 соток земли по ул. Дражинского, несмотря на то, что режим охранной зоны на этом участке был установлен крымским правительством еще в 92 году постановлением "Об утверждении границ охранных зон памятников архитектуры и садово-парковых комплексов". И таких резонансных объектов немало».

Инициатива о создании региональных ландшафтных парков опирается на распоряжение Совета министров Крыма, которым исполкомам городских советов рекомендовано содействовать разработке проектов землеустройства по организации и установлению границ объектов природно-заповедного фонда местного значения.

Содействие заключается в выделении бюджетных средств или привлечении других источников финансирования, а границы устанавливаются в соответствии со схемой региональной экологической сети Крыма.

Гражданский комитет Большой Ялты создан в 2010 году для объединения усилий территориальных громад по превращению Южного берега Крыма в достойный климатический курорт.