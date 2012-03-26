Азарова просят дать машинам из России зеленый свет в Крыму

Министерство курортов и туризма Крыма предлагает упростить процедуру пересечения государственной границы Украины российскими туристами, которые приезжают на полуостров на автомобильном транспорте, сообщила пресс-служба Совета министров Крыма.

В 2012 году прогнозируется 15-процентный рост турпотока из России в Крым. Правда, автобусы туроператоров приравняли к коммерческим перевозкам, поэтому они пересекают границу в общем потоке с грузовыми автомобилями - процедура может занять около четырех часов.

«Все вопросы, связанные с порядком пересечения государственной границы, решаются на центральном уровне. Необходимо обратиться в Кабинет министров с просьбой, чтобы этот вопрос был проработан с таможенной и пограничной службами», - сказал председатель Совмина Анатолий Могилев на совещании в понедельник.