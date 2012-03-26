Турки изучают исторические памятники крымских татар

Проект «Историко-культурное наследие Крыма» стартовал в регионе. Группа ученых из Турции и Крыма исследует памятники истории и культуры крымскотатарского народа, сообщила пресс-служба меджлиса.

«Главная цель проекта - содействие восстановлению историко-культурного наследия крымскотатарского народа, определение текущего состояния архитектурных артефактов и популяризация среди тюркских народов необходимости воссоздания великого наследия периода Крымского Ханства», - заявили в меджлисе.

Все этапы исследовательских работ будут сопровождаться фиксацией на фото и видео. После - планируется подготовить фотоэкспозицию и издать иллюстрированный каталог экспедиции.