Дело о гибели мальчика под стеной в Севастополе ушло в суд

В Севастополе прокуратура Ленинского района передала в суд уголовное дело по факту гибели в феврале текущего года под обломками подпорной стены 7-летнего мальчика, сообщил руководитель пресс-службы прокуратуры города Валерий ЯСТРЕМБСКИЙ.

К уголовной ответственности по ст. 367 ч. 2 УК Украины привлечен руководитель коммунального предприятия, на которого была возложена обязанность по установке ограждения зоны обрушения подпорной стены с надписью, предупреждающей об опасности, и который допустил служебную халатность.

По информации прокурора Ленинского района города Севастополя Андрея КАРПЕЕВА, в ходе следствия установлено, что 23 января, в тот же день, когда подпорная стена пришла в аварийное состояние, состоялось заседание районной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Выводы комиссии требовали принятия немедленных мер: обвалившаяся стена была построена более полувека тому назад, и дожди привели к ее обрушиванию. Ситуация была признана чрезвычайной. Руководители соответствующих ведомств получили указание принять меры по ее ликвидации и проведению безотлагательных мероприятий по устранению опасности. В частности, вокруг места обрушения стены необходимо было установить ограждение. Данное ограждение должно было быть сплошным и высотой не менее 1,6 м.

Кроме того, по словам КАРПЕЕВА, нужно было установить предупредительную надпись о запрещении прохода в связи с опасностью для жизни.

Прокурор района добавил, что требования комиссии по ТЭБ и ЧС, в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины № 843 от 14.07.2002, являются обязательными для исполнения. Однако необходимые меры по предотвращению доступа посторонних лиц на территорию стройплощадки приняты не были. «По трагической случайности, «постороннее лицо», которое проникло на опасный объект, ходило всего лишь в первый класс и, в отличие от взрослых, не могло в полном объеме реально оценить всю опасность для жизни…», - отметил КАРПЕЕВ.

Виновного в смерти мальчика ожидает от 3 до 5 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 годов. Меру наказания определит суд.