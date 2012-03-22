В Севастополе планируют возвести мемориальный комплекс

В Севастополе на месте памятника английским воинам планируют возвести мемориальный комплекс, сообщила пресс-служба Севастопольской администрации.

Вопросы строительства мемориального комплекса на месте памятника английским воинам, погибшим в ходе Балаклавского сражения (в период Крымской войны 1854-1855 годов) обсуждались в четверг в Севастополе во время встречи заместителя председателя городской госадминистрации Владимира АРАБАДЖИ с представителями Посольства Великобритании в Украине - атташе по вопросам обороны полковником Джереми БЕРНЕЛЛОМ и заместителем главы Посольства Великобритании в Украине Мартином ДЕЕМ.

ДЕЙ в ходе встречи сообщил, что английская сторона готовит проект мемориального комплекса, который будет передан в госадминистрацию для утверждения. АРАБАДЖИ, со своей стороны, отметил: «Мы рассмотрим проект на Градостроительном совете, и если эскиз комплекса будет утвержден, Великобритания профинансирует его строительство. Думаю, в скором времени в нашем городе появится новый мемориальный комплекс».

Участники встречи также обсудили возможность реконструкции английского воинского кладбища, расположенного на Каткартовом холме. По словам АРАБАДЖИ, севастопольские власти готовы поддержать инициативу представителей Великобритании. «Нам понятны ваши чувства - на севастопольской земле было немало сражений, и мы также помним историю и чтим память соотечественников. Наша главная задача - не забывать о них и не повторять ошибок прошлого», - подчеркнул заместитель главы исполнительной власти города.