В Севастополе спасли собаку, просидевшую в люке 2 недели
20:00, 22 марта 2012Крым
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Горожанка услышала вой пса
Спасатели достали из семиметрового люка в центре Севастополя бездомную собаку, просидевшую там две недели, сообщила пресс-служба управления МЧС.
Животное обнаружила местная жительница, гулявшая со своей собакой. Она услышала вой и лай и увидела, что возле трансформаторной подстанции в люке сидит бездомный пес.
Женщина рассказала обо всем севастопольцам. Более двух недель они кормили собаку, спуская ей еду, созвонились с обществом защиты животных и своими силами попытались спасти собаку, однако не смогли.
Тогда жильцы позвонили в МЧС и попросили о помощи. Спасатели усыпили собаку, укутали ее в одеяло и подняли наверх.
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