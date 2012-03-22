В Севастополе спасли собаку, просидевшую в люке 2 недели

Спасатели достали из семиметрового люка в центре Севастополя бездомную собаку, просидевшую там две недели, сообщила пресс-служба управления МЧС.

Животное обнаружила местная жительница, гулявшая со своей собакой. Она услышала вой и лай и увидела, что возле трансформаторной подстанции в люке сидит бездомный пес.

Женщина рассказала обо всем севастопольцам. Более двух недель они кормили собаку, спуская ей еду, созвонились с обществом защиты животных и своими силами попытались спасти собаку, однако не смогли.

Тогда жильцы позвонили в МЧС и попросили о помощи. Спасатели усыпили собаку, укутали ее в одеяло и подняли наверх.